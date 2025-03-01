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Зеленский: Отношения с США – это больше, чем просто два президента

Ольга ГлущенкоСуббота, 1 марта 2025, 01:58
Зеленский: Отношения с США – это больше, чем просто два президента
Зеленский, фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без поддержки США Украине будет трудно сдерживать Россию, и что он открыт для дипломатии с Россией, когда будут гарантии безопасности для будущего Украины со стороны США.

Источник: Зеленский во время интервью Fox News

Детали: Брет Байер спросил Зеленского, сможет ли Украина сдерживать Россию без постоянной поддержки США.

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Прямая речь Зеленского: "Нам было бы трудно. Именно поэтому я здесь".

Детали: Зеленский добавил, что Украина не может потерять свою свободу.

Прямая речь Зеленского: "Россияне пришли на нашу территорию, в наши дома... они убили столько людей.

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Детали: Зеленский говорит, что он открыт для дипломатии с Россией, когда будут гарантии безопасности для будущего Украины со стороны США.

Прямая речь Зеленского: "Мы будем готовы".

"Никто не хочет закончить войну больше, чем мы в Украине, потому что это борьба за наши жизни... Я считаю, что мы должны быть на одной стороне (с США – ред.)".

"Я очень открыт, но я не буду менять отношение украинцев к россиянам – они нас убивают. Америка – наши друзья. Россия – враги. Это не значит, что мы не хотим окончания войны".

Детали: Байер спрашивает Зеленского, можно ли спасти отношения между ним и Трампом.

Прямая речь Зеленского: "Да, конечно. Потому что отношения – это больше, чем просто два президента".

Детали: Он отмечает, что речь идет также об "исторических отношениях" между двумя странами, а также о "крепких отношениях между нашими двумя народами".

Прямая речь Зеленского: "Именно поэтому я начал благодарить ваш народ от нашего народа. Ваш народ помог спасти наш народ".

Что предшествовало: Зеленский ответил на вопрос, не хочет ли он попросить прощения перед американским визави Дональдом Трампом после спора в Белом доме.

Предыстория:

ЗеленскийТрамппомощь УкраинеСША
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