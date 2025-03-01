Зеленский: Отношения с США – это больше, чем просто два президента
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без поддержки США Украине будет трудно сдерживать Россию, и что он открыт для дипломатии с Россией, когда будут гарантии безопасности для будущего Украины со стороны США.
Источник: Зеленский во время интервью Fox News
Детали: Брет Байер спросил Зеленского, сможет ли Украина сдерживать Россию без постоянной поддержки США.
Прямая речь Зеленского: "Нам было бы трудно. Именно поэтому я здесь".
Детали: Зеленский добавил, что Украина не может потерять свою свободу.
Прямая речь Зеленского: "Россияне пришли на нашу территорию, в наши дома... они убили столько людей.
Просто забыть об этом, просто сказать, что Путин – отличный парень, нет".
Детали: Зеленский говорит, что он открыт для дипломатии с Россией, когда будут гарантии безопасности для будущего Украины со стороны США.
Прямая речь Зеленского: "Мы будем готовы".
"Никто не хочет закончить войну больше, чем мы в Украине, потому что это борьба за наши жизни... Я считаю, что мы должны быть на одной стороне (с США – ред.)".
"Я очень открыт, но я не буду менять отношение украинцев к россиянам – они нас убивают. Америка – наши друзья. Россия – враги. Это не значит, что мы не хотим окончания войны".
Детали: Байер спрашивает Зеленского, можно ли спасти отношения между ним и Трампом.
Прямая речь Зеленского: "Да, конечно. Потому что отношения – это больше, чем просто два президента".
Детали: Он отмечает, что речь идет также об "исторических отношениях" между двумя странами, а также о "крепких отношениях между нашими двумя народами".
Прямая речь Зеленского: "Именно поэтому я начал благодарить ваш народ от нашего народа. Ваш народ помог спасти наш народ".
Что предшествовало: Зеленский ответил на вопрос, не хочет ли он попросить прощения перед американским визави Дональдом Трампом после спора в Белом доме.
Предыстория:
- Украинский президент Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом в пятницу после ссоры с Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
- В ответ Дональд Трамп заявил, что украинский президент "презрел" Соединенные Штаты, и что Владимир Зеленский "не готов к миру".
- Европейские лидеры, а также руководители ЕС тем временем публично поддержали Украину.
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Италия в ближайшее время предложит партнерам немедленный саммит с участием Соединенных Штатов, европейских стран и союзников для обсуждения вызовов, "начиная с Украины, которую вместе защищали в последние годы".
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Трамп во время общения с журналистами возле Белого дома заявил, что для возобновления переговоров Зеленский должен сказать, что хочет мира.