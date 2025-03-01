Австралия заявила о поддержке украинского народа в "трудное время"

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз выразил поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому и украинскому народу.

Источник: Албаниз в сети Х

Прямая речь Албаниза: "Президент Зеленский продемонстрировал храбрость и лидерство, символическое для своего народа, перед лицом жестокого и незаконного вторжения России.

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Австралия поддерживает украинский народ в трудное время".

Напомним: В знак поддержки Украины Австралия ввела 24 февраля крупнейший с 2022 года санкционный пакет против 70 физических лиц и 79 организаций, связанных с Россией.