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Австралия заявила о поддержке украинского народа в "трудное время"

Ольга ГлущенкоСуббота, 1 марта 2025, 03:00
Австралия заявила о поддержке украинского народа в трудное время
Энтони Албаниз и Владимир Зеленский, фото: ОП

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз выразил поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому и украинскому народу.

Источник: Албаниз в сети Х

Прямая речь Албаниза: "Президент Зеленский продемонстрировал храбрость и лидерство, символическое для своего народа, перед лицом жестокого и незаконного вторжения России.

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Австралия поддерживает украинский народ в трудное время".

Напомним: В знак поддержки Украины Австралия ввела 24 февраля крупнейший с 2022 года санкционный пакет против 70 физических лиц и 79 организаций, связанных с Россией.

Австралияроссийско-украинская война
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