Зеленский ответил американскому сенатору Грэму
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на призывы американского сенатора-республиканца Линдси Грэма о его отставке, заявив, что президента в Украине будут выбирать украинцы.
Источник: Зеленский в интервью Fox News, цитирует "Суспільне"
Детали: Грэм заявил, что Зеленский "ужасно вел себя" во время разговора с Трампом и призвал Зеленского "или подать в отставку, или дать возможность другому человеку вести с нами бизнес, или изменить свою позицию".
Зеленский в свою очередь ответил Грэму, что голосовать за президента будут "только украинцы".
Прямая речь Зеленского: "Не знаю, будет ли доволен он (Грэм – ред.) моими словами, но это решение может принимать только народ Украины".
"Если США поддержат вступление в НАТО, тогда да, я осуществил все, что я имел, и тогда окей, я буду счастлив (уйти в отставку – ред.)".
Напомним:
- Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом в пятницу после ссоры с Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
- Соглашение о минералах между США и Украиной сорвалось.
- Трамп заявил, что украинский президент "пренебрег" Соединенные Штаты, и что Владимир Зеленский "не готов к миру".
- Зеленский ответил на вопрос, не хочет ли он попросить прощения перед американским визави Дональдом Трампом после спора в Белом доме.