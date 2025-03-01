Зеленский ответил американскому сенатору Грэму

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на призывы американского сенатора-республиканца Линдси Грэма о его отставке, заявив, что президента в Украине будут выбирать украинцы.

Источник: Зеленский в интервью Fox News, цитирует "Суспільне"

Детали: Грэм заявил, что Зеленский "ужасно вел себя" во время разговора с Трампом и призвал Зеленского "или подать в отставку, или дать возможность другому человеку вести с нами бизнес, или изменить свою позицию".

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Зеленский в свою очередь ответил Грэму, что голосовать за президента будут "только украинцы".

Прямая речь Зеленского: "Не знаю, будет ли доволен он (Грэм – ред.) моими словами, но это решение может принимать только народ Украины".

"Если США поддержат вступление в НАТО, тогда да, я осуществил все, что я имел, и тогда окей, я буду счастлив (уйти в отставку – ред.)".

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Напомним: