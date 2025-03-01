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Силы обороны отминусовали еще 1050 российских захватчиков

Ольга ГлущенкоСуббота, 1 марта 2025, 07:56
Силы обороны отминусовали еще 1050 российских захватчиков
Украинские защитники. Фото с Facebook Генштаба ВСУ

Генштаб ВСУ обновил данные о потерях врага: за минувшие сутки армия РФ потеряла еще 1050 военных, 11 танков и 61 артсистему.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.03.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 875610 (+1050) человек,
  • танков ‒ 10233 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 21249 (+15) ед,
  • артиллерийских систем – 23908 (+61) ед,
  • РСЗО – 1304 (+1) ед,
  • средств ПВО ‒ 1088 (+1) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 27402 (+128) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 39101 (+107) ед.

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