Силы обороны отминусовали еще 1050 российских захватчиков
Суббота, 1 марта 2025, 07:56
Генштаб ВСУ обновил данные о потерях врага: за минувшие сутки армия РФ потеряла еще 1050 военных, 11 танков и 61 артсистему.
Источник: данные Генштаба ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.03.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 875610 (+1050) человек,
- танков ‒ 10233 (+11) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 21249 (+15) ед,
- артиллерийских систем – 23908 (+61) ед,
- РСЗО – 1304 (+1) ед,
- средств ПВО ‒ 1088 (+1) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 27402 (+128) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 39101 (+107) ед.