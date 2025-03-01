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Трамп: Путин хочет закончить войну, а Зеленский – воевать

Кристина Бондарева, Роман ПетренкоСуббота, 1 марта 2025, 08:47
Трамп: Путин хочет закончить войну, а Зеленский – воевать
Трамп. Фото - Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме не была успешной, а украинский лидер перегнул палку.

Источник: Трамп журналистам возле Белого дома, "Европейская правда"

Детали: В разговоре с журналистами перед отлетом во Флориду Трамп сказал, что ищет мира в войне между Россией и Украиной.

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"Я хочу немедленного мира. Президент Путин захочет его заключить, и он хочет его заключить – он хочет положить этому конец. Вы видели, что я видел сегодня: это (Зеленский) человек, который хочет заставить нас подписаться и продолжать бороться. Мы этого не сделаем", – заявил Трамп.

Он также сказал, что украинский президент "перегнул палку" в Овальном кабинете.

"Мы ищем мира. Мы не ищем кого-то, кто собирается подписать соглашение с сильным государством, а потом не будет заключать мир, потому что чувствует себя уверенно", – сказал Трамп.

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Он добавил, что "мы не собираемся продолжать воевать, мы собираемся закончить войну или отпустить их и посмотреть, что произойдет, пусть они сами воюют".

Трамп несколько раз повторил фразу, которую он сказал ранее во время перепалки с Зеленским, что у президента Украины "нет никаких карт на руках".

Ссора в Овальном кабинете вызвала слова поддержки Зеленского со стороны ключевых европейских союзников, в частности Франции и Германии.

Украину поддержали европейские лидеры, а также руководители ЕС.

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан стал едва ли не единственным среди лидеров государств ЕС, который откровенно поддержал Трампа после его спора с Зеленским.

ЗеленскийТрампПутинвойна
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