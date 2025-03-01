РФ убила 4 гражданских и еще ранила 10 в Донецкой и Херсонской областях
Суббота, 1 марта 2025, 09:14
В Донецкой и Херсонской областях за 28 февраля погибли четыре человека, ранены еще 10.
Источник: Донецкая ОВА, Херсонская ОВА
Детали: В частности, россияне убили 4 жителей Донецкой области: 2 в Лимане, по 1 в Мирнограде и Северске.
Реклама:
Еще 6 человек в области за сутки получили ранения.
В частности, по двое в Константиновке и Покровске, по одному в Ставке и Молочарке.
В Херсонской области из-за российской агрессии 4 человека получили ранения.
РЕКЛАМА:
Зафиксированы российские удары по социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 15 частных домов. Также оккупанты повредили хозяйственные постройки, гараж и частный автомобиль.