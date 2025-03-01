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Атака дронов по Одесской области: возросло количество раненых

Роман ПетренкоСуббота, 1 марта 2025, 09:43
Атака дронов по Одесской области: возросло количество раненых
фото прокуратуры

До трех человек возросло количество раненых из-за удара россиян по Одесской области вечером 28 февраля.

Источник: Одесская облпрокуратура, ГСЧС

Детали: Известно, что погибший - 41-летний мужчина. Еще трое получили ранения, они доставлены в больницу.

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В результате удара загорелся одноэтажный частный дом, грузовые и легковые автомобили на территории предприятия, помещение спортивного учреждения.

 

Напомним: Российская армия вечером 28 февраля атаковала Одесский район ударными беспилотниками.

Одесская областьГСЧС
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