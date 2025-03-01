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В России радуются спору Зеленского и Трампа

Кристина Бондарева, Роман ПетренкоСуббота, 1 марта 2025, 10:01
В России радуются спору Зеленского и Трампа
фото: ТАСС

В России отреагировали волной злорадства на срыв переговоров Владимира Зеленского в Белом доме.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Спор в Овальном кабинете стал подарком Кремлю, который пытается наладить связи с новой администрацией Трампа и представить Владимира Зеленского как нелегитимного лидера, который является недоговороспособным.

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в Telegram, оскорбляя Зеленского, что украинский президент "получил крепкую пощечину от хозяев". "Это полезно. Но мало – надо остановить военную помощь нацистской машине", – заявил бывший президент России.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, заявила, что это "чудеса выдержки", что "Трамп и Вэнс сдержались и не вмазали этому подонку".

"Думаю, самая большая ложь Зеленского за всю его ложь – заявление в Белом доме о том, что киевский режим в 2022 году остался в одиночестве, без поддержки", – написала в Telegram спикер российского МИДа.

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Константин Косачев, заместитель председателя верхней палаты российского парламента, заявил, что "этот раунд Зеленский проиграл с оглушительным треском, и к следующему ему придется ползти уже на коленях".

"Сегодня в Овальном кабинете Зеленский продолжал врать – и о силе Украины, и о благодарности Америке, и о готовности к миру. Не прокатило", – написал российский политик.

Напомним, члены Демократической партии стали на защиту Владимира Зеленского после того, как Дональд Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс публично обругали украинского лидера на встрече в Овальном кабинете.

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан стал едва ли не единственным среди лидеров государств ЕС, откровенно поддержавшим Трампа после его спора с Зеленским.

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