Трюдо: Борьба Украины имеет значение для всех нас

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил поддержку Украине после того, как встреча между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским переросла в ссору в Белом доме.

Источник: Трюдо в соцсети Х (Twitter), "Европейская правда"

Детали: Глава правительства Канады отметил, что Россия незаконно и безосновательно вторглась в Украину, и уже три года украинцы борются с мужеством и стойкостью.

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"Их борьба за демократию, свободу и суверенитет – это борьба, которая имеет значение для всех нас. Канада будет продолжать поддерживать Украину и украинцев в достижении справедливого и прочного мира", – написал Трюдо.

Напомним, члены Демократической партии стали на защиту Владимира Зеленского после того, как Дональд Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс публично обругали украинского лидера в Овальном кабинете.

А в России злорадствуют из-за срыва переговоров Зеленского в США.

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