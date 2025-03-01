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СМИ: страны Балтии недовольны, что их не пригласили на саммит в Лондоне

Кристина Бондарева, Роман ПетренкоСуббота, 1 марта 2025, 12:12
СМИ: страны Балтии недовольны, что их не пригласили на саммит в Лондоне
Фото: Getty Images

Страны Балтии очень недовольны тем, что Великобритания не пригласила их лидеров принять участие в саммите по Украине 2 марта.

Источник: "Европейская правда", об этом Sky News сообщил источник в европейских дипломатических кругах

Детали: Источник, знакомый с ситуацией, предупредил, что в Москве с интересом заметят, что Латвия, Литва и Эстония были исключены из числа участников саммита.

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Стармер должен принять в воскресенье лидеров более десятка европейских стран на саммите в Великобритании, чтобы обсудить войну России в Украине и более широкую европейскую безопасность.

Президент Украины Владимир Зеленский также должен присутствовать на саммите.

Дипломатический источник подтвердил, что Стармер будет иметь телефонный разговор с лидерами стран Балтии, но отметил, что это плохая замена неучастия в саммите.

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"Мы действительно очень недовольны отказом пригласить балтийских лидеров", – отметил источник.

Три балтийские страны, расположенные на восточном фланге НАТО на границе с Россией, являются одними из самых больших сторонников Украины. Они предоставляют оружие и финансовую помощь украинским вооруженным силам в борьбе с российским вторжением.

Премьер Британии Стармер накануне, после ссоры с участием президента Зеленского в Белом доме, провел телефонный разговор с украинским президентом и подтвердил, что ждет его на саммите в Лондоне.

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БалтияВеликобританиядипломатические отношения
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