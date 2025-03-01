Зеленский прилетел в Британию

Президент Украины Владимир Зеленский приземлился в Великобритании в субботу после того, как покинул Соединенные Штаты после горячей встречи с президентом США Дональдом Трампом в пятницу.

Источник: BBC, Sky News та The Guardian, "Европейская правда"

Детали: Sky News публикует видео в аэропорту самолета украинской делегации, которым, как полагают, прибыл украинский президент.

Реклама:

BREAKING: Volodymyr Zelenskyy's plane has landed at Stansted.



Sky's @amandaakass has more.



Ukraine latest: https://t.co/WeqJEGmmbT



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/RYoDTRxyOP — Sky News (@SkyNews) March 1, 2025

В воскресенье украинский президент примет участие в большом саммите в Лондоне по безопасности Украины и Европы, который организует глава правительства Британии Кир Стармер.

РЕКЛАМА:

Стармер накануне, после ссоры в Белом доме, провел телефонный разговор с украинским президентом и подтвердил, что ждет его на саммите в Лондоне.