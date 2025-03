Зеленский прилетел в Британию

Президент Украины Владимир Зеленский приземлился в Великобритании в субботу после того, как покинул Соединенные Штаты после горячей встречи с президентом США Дональдом Трампом в пятницу.

Источник: BBC, Sky News та The Guardian, "Европейская правда"

Детали: Sky News публикует видео в аэропорту самолета украинской делегации, которым, как полагают, прибыл украинский президент.

BREAKING: Volodymyr Zelenskyy's plane has landed at Stansted.



