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Зеленский прилетел в Британию

Кристина Бондарева, Роман ПетренкоСуббота, 1 марта 2025, 13:31
Зеленский прилетел в Британию
скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский приземлился в Великобритании в субботу после того, как покинул Соединенные Штаты после горячей встречи с президентом США Дональдом Трампом в пятницу.

Источник: BBCSky News та The Guardian, "Европейская правда"

Детали: Sky News публикует видео в аэропорту самолета украинской делегации, которым, как полагают, прибыл украинский президент.

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В воскресенье украинский президент примет участие в большом саммите в Лондоне по безопасности Украины и Европы, который организует глава правительства Британии Кир Стармер.

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Стармер накануне, после ссоры в Белом доме, провел телефонный разговор с украинским президентом и подтвердил, что ждет его на саммите в Лондоне.

ЗеленскийВеликобритания
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