Темпы продвижения России падают третий месяц - Deepstate

Враг оккупировал 192 квадратных километров украинской территории в феврале, что меньше, чем в предыдущие месяцы.

Источник: Deepstate

Детали: По данным аналитиков, после пиковой оккупации территории в ноябре - в декабре, январе и феврале три месяца происходит снижение продвижения.

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Дословно: "Несмотря на потерю темпов, которая достигла уровня июля прошлого года, противник продолжает платить большую цену в живой силе.

Активность врага снизилась, но она никуда не делась, Силы Обороны отражают сотню атак ежедневно".