Темпы продвижения России падают третий месяц - Deepstate
Суббота, 1 марта 2025, 13:55
Враг оккупировал 192 квадратных километров украинской территории в феврале, что меньше, чем в предыдущие месяцы.
Источник: Deepstate
Детали: По данным аналитиков, после пиковой оккупации территории в ноябре - в декабре, январе и феврале три месяца происходит снижение продвижения.
Реклама:
Дословно: "Несмотря на потерю темпов, которая достигла уровня июля прошлого года, противник продолжает платить большую цену в живой силе.
Активность врага снизилась, но она никуда не делась, Силы Обороны отражают сотню атак ежедневно".