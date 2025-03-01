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Турция в Лондоне повторит предложение принять переговоры Украины и России - СМИ

Кристина Бондарева, Роман ПетренкоСуббота, 1 марта 2025, 15:04
Турция в Лондоне повторит предложение принять переговоры Украины и России - СМИ
фидан, Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Турции на встрече европейских лидеров в Лондоне в воскресенье повторит предложение Анкары провести прямые мирные переговоры между Украиной и Россией.

Источник: Reuters, "Европейская правда"

Детали: В воскресенье министр иностранных дел Хакан Фидан проинформирует европейских лидеров об усилиях Турции по поиску "справедливого и прочного мира" в войне, сообщил источник.

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Собеседник агентства добавил, что Фидан также подтвердит приверженность Анкары территориальной целостности и суверенитету Украины.

Ожидается, что Фидан "подчеркнет, что Турция, которая принимала прямые переговоры между Россией и Украиной в марте 2022 года, готова взять на себя эту роль в будущем периоде", и скажет, что все стороны должны совместно сосредоточиться на длительной региональной безопасности и стабильности, а также экономическом процветании в переговорах.

Президент Владимир Зеленский посетил Турцию в прошлом месяце, в тот самый день, когда представители США и России встретились в Эр-Рияде на переговорах – без участия Киева – с целью прекращения войны.

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В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров также провел переговоры в Анкаре.

В четверг делегации США и России встретились в Стамбуле для переговоров, направленных на решение двусторонних вопросов по работе посольств.

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ТурцияпереговорыУкраинаРосcия
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