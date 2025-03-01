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Пограничники разнесли блиндаж с 14 оккупантами

Роман ПетренкоСуббота, 1 марта 2025, 15:49
Пограничники разнесли блиндаж с 14 оккупантами
фото: ГПСУ

Военнослужащие Госпогранслужбы отработали по блиндажам противника в Харьковской области - потери россиян составили 14 военных.

Источник: ГПСУ

Детали: Бойцы бригады "Гарт" дронами и минометами нанесли огневые поражения по блиндажам противника, который пытается закрепиться на Волчанском направлении.

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Дословно: "В некоторых случаях враг, заметив наши „птички" пытался поразить их огнем из стрелкового оружия.

Но не помогло. Подтверждено обезвреживание 14 оккупантов".

Пограничная службавойнаХарьковская область
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