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Зеленский вечером встретится с премьером Британии, а в воскресенье – с королем

Мария Емец, Катерина ТищенкоСуббота, 1 марта 2025, 17:22
Зеленский вечером встретится с премьером Британии, а в воскресенье – с королем
Владимир Зеленский, фото Getty Images

Президент Владимир Зеленский вечером 1 марта встретится с премьером Великобритании Киром Стармером, а в воскресенье - с королем Чарльзом III.

Источник: пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина"

Детали: Встреча Зеленского и Стармера в субботу 1 марта запланирована на 17:00 по Лондону (19:00 по Киеву).

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В воскресенье Зеленский примет участие в саммите европейских лидеров по поддержке Украины.

Кроме того, запланирован ряд двусторонних встреч, в частности с королем Чарльзом III.

Что предшествовало: Самолет президента Украины приземлился в Великобритании в субботу, на следующий день после встречи Зеленского с Трампом в Овальном кабинете, которая превратилась в ссору.

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Бритнский премьер после того провел телефонный разговор с украинским президентом и подтвердил, что ждет его на саммите в Лондоне. Также он поговорил с Дональдом Трампом по-телефону.

После этого в правительстве Британии заявили, что Стармер "сохраняет непоколебимую поддержку Украины и делает все возможное, чтобы найти путь к длительному миру, основанному на суверенитете и безопасности Украины".

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ЗеленскийВеликобритания
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