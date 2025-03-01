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Россияне ударили по порту в Одессе: ранили сотрудников, повредили иностранное судно

Катерина ТищенкоСуббота, 1 марта 2025, 19:44
Россияне ударили по порту в Одессе: ранили сотрудников, повредили иностранное судно
Судно LEVANTE F, иллюстративное фото: marinetraffic

В результате удара баллистической ракетой по Одессе в субботу вечером повреждена припортовая инфраструктура и гражданское судно под флагом Панамской Республики, ранены двое сотрудников порта.

Источник: руководитель Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram, одесское издание "Думская"

Прямая речь: "Враг ударил по Одессе баллистической ракетой... В результате атаки повреждена припортовая инфраструктура и гражданское судно под флагом Панамской Республики, принадлежащее одной из европейских компаний.

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Ранения получили двое мужчин, сотрудников порта.

Над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы, медики оказывают необходимую помощь пострадавшим".

Детали: По информации "Думской", в результате атаки баллистической ракетой "Искандер-М" по портовой инфраструктуре пострадал контейнеровоз LEVANTE F швейцарской компании MSC под флагом Панамы. Судно зашло в одесский порт утром 1 марта.

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