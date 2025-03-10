Американский президент Дональд Трамп заявил, что у России "нет карт" на переговорах по Украине, хотя еще на прошлой неделе, по его версии, они были.

Источник: Трамп сказал журналистам на борту самолета, пишет "Европейская правда"

Детали: Во время общения с журналистами, Трамп заявил, что нужно положить конец российско-украинской войне. При этом он сказал, что ни Украина, ни Россия "не имеют карт" для ведения переговоров.

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"Знаете, я говорил, что у них (у Украины, – Ред.) нет карт. Ни у кого на самом деле нет карт. У России нет карт. Что вам нужно сделать – это заключить соглашение и прекратить убийства. Это бессмысленная война, и мы собираемся ее остановить", – сказал глава Белого дома.

Кроме этого, он также надеется, что во время переговоров украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии на этой неделе удастся достичь "хорошего результата".

"Думаю, у нас будет хороший результат в Саудовской Аравии. Я считаю, что некоторые очень важные вещи могут произойти на этой неделе", – сказал он.

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Американский президент также уверен, что Украина подпишет с США соглашение об ископаемых. Трамп добавил, что США рассматривают возможность снятия паузы в предоставлении Украине разведывательных данных.

Напомним, еще 7 марта Трамп заявил, что он верит в желание Владимира Путина достичь "мира „ в Украине и сказал, что в вопросе урегулирования войны ему легче "иметь дело" с Россией.

"Откровенно говоря, мне труднее иметь дело с Украиной. У них нет карт. Вы знаете, будет встреча в Саудовской Аравии где-то на следующей неделе. Мы считаем, что с точки зрения достижения окончательного урегулирования, возможно, будет легче иметь дело с Россией. Удивительно, потому что у них все карты", – сказал тогда президент США.

В конце февраля он говорил, что Россия "имеет козыри" в потенциальных мирных переговорах о прекращении войны, поскольку "захватила большую территорию".

Как известно, государственный секретарь США Марко Рубио прилетел в Джидду 10 марта для участия в двусторонних переговорах с украинскими чиновниками, которые возглавит Андрей Ермак. Ожидается, что к Рубио присоединятся советник по национальной безопасности Майк Уолц и посланник Трампа Стив Уиткофф.

Ранее Уиткофф заявил, что США ожидают значительного прогресса на переговорах с Украиной на этой неделе.