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Макрон призвал союзников составить план гарантий безопасности для Украины

Олег Павлюк, Александр ШумилинВторник, 11 марта 2025, 21:58
Макрон призвал союзников составить план гарантий безопасности для Украины
Фото: Getty Images

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи с начальниками штабов в Париже 11 марта призвал перейти к планированию гарантий безопасности для Украины после "завершения войны".

Источник: слова Макрона приводит Le Figaro, сообщает "Европейская правда"

Детали: На созванной встрече в Париже Макрон призвал военачальников около тридцати стран начать разработку "плана для определения надежных гарантий безопасности" для Украины в случае заключения "мирного соглашения" с Россией.

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Президент Франции добавил, что "в связи с ускорением мирных переговоров" необходимо "перейти от концепции к плану", чтобы определить надежные гарантии безопасности, чтобы в Украине стал возможным "прочный и длительный мир".

Как сообщили в Елисейском дворце, участники встречи согласились, что гарантии безопасности "не должны быть отделены от НАТО и его возможностей".

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал встречу начальников штабов из стран "коалиции решительных" по Украине в своей речи на прошлой неделе.

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На ней, как писали СМИ, Париж представил совместное с Великобританией предложение о создании "коалиции желающих" гарантировать потенциальное мирное урегулирование в Украине.

Читайте также: "Капитуляция Украины не является миром. Россия стала угрозой для Франции". Историческая речь Макрона.

МакронУкраина
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