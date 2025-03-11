В Днепре массированная атака БпЛА: есть разрушения инфраструктуры

Вечером 11 марта в Днепре прогремели взрывы, есть предварительная информация о разрушении инфраструктуры.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "Днепр. Громко. Предварительно, есть информация о разрушении инфраструктуры".

Реклама:

Детали: Он добавил, что в области еще есть вражеские БпЛА, работает ПВО.

Обновлено: Впоследствии Лысак сообщил, что на город была массированная атака БПЛА.

В Днепре горит объект инфраструктуры. Также есть повреждения двух частных домов.

РЕКЛАМА:

Обновлено в 23:49: Впоследствии Лысак сообщил, что по предварительной информации в области сбито 12 беспилотников из 20.

В результате атаки вражеских дронов на Днепр возникло несколько пожаров. Один из них - в гараже. Загорелась легковушка. Частично разрушен двухэтажный частный дом. Также есть пожары на инфраструктурных объектах.