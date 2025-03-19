Российская армия массированно атаковала Купянск на Харьковщине – убила 2 людей

Российская армия 19 марта нанесла удары по Купянску в Харьковской области, в результате чего 2 человека погибли и еще 3 пострадали.

Источник: ГСЧС, Харьковская областная прокуратура, председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов

Дословно: "Сегодня после обеда российские оккупанты нанесли серию авиаударов по городу в Харьковской области. В результате взрывов КАБ ранена 85-летняя женщина, 76-летний мужчина получил острую реакцию на стресс".

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фото - гсчс

Детали: Также, по данным спасателей, возникли пожары в частном секторе.

Позже прокуратура сообщила, что Россия около 20:50 снова ударила по Купянску из авиации, в результате чего погиб 51-летний мужчина, а еще один человек получил взрывное ранение. Также повреждены жилые дома, загорелся гараж.

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, враг массированно наносил удары по Купянску с авиации: только за несколько часов сбросил по меньшей мере 20 КАБов. В результате атаки есть повреждения критической инфраструктуры, возникли пожары на гражданских объектах.

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Дополнено: Утром 20 марта Харьковская областная прокуратура сообщила, что количество жертв в Купянске возросло до двух – спасатели достали тело погибшей из-под завалов дома.

"Из-под завалов домовладения спасатели достали тело 85-летней женщины....В результате вчерашних обстрелов Купянска погибли два человека, еще трое пострадали", – говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают точный тип авиационного боеприпаса, которым войска РФ атаковали город.