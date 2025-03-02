Макрон: Отказ США поддерживать Украину ставит под угрозу глобальную безопасность

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что отказ США от поддержки Украины будет иметь катастрофические последствия не только для Киева, но и для мировой безопасности. По его словам, если не остановить Путина сейчас, он пойдет войной дальше в другие страны Европы.

Источник: Макрон в комментарии французскому изданию La Tribune

Детали: Макрон отметил, что США не могут самоустраниться от ситуации, поскольку их стратегическая роль в мировой безопасности является критически важной. Он предостерег, что если Вашингтон согласится "подписать перемирие без каких-либо гарантий безопасности для Украины", то это только ослабит позиции США и поставит под угрозу влияние Америки в противостоянии с Россией, Китаем и другими глобальными игроками.

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Прямая речь: "Очевидная задача США – быть на стороне украинцев, в этом я не сомневаюсь. Отделение от Украины не отвечает интересам Соединенных Штатов. То, что США сделали за последние три года, полностью соответствует их дипломатической и военной традиции. Я хочу, чтобы американцы поняли, что отмежевание от Украины не в их интересах".

Детали: Однако Трамп, похоже, больше стремится заключить перемирие с Владимиром Путиным, чем придерживаться традиционных американских ценностей. По мнению Макрона, это – ошибка.

Конечно, мы все хотим мира. Но не может быть справедливого и длительного мира, если Украину оставят на произвол судьбы", – отмечает Макрон.

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По мнению президента Франции, Россия представляет для Европы экзистенциальную угрозу, более опасную, чем когда-либо.

"На наших границах стоит перевооруженная и агрессивная Россия. Она уже осуществляет террористические атаки и массированные дезинформационные кампании в Европе", – подчеркивает лидер Франции.

По его словам, Путин не остановится в Украине. Макрон убежден, что если сейчас не остановить лидера Кремля, "несомненно, он двинется дальше – в Молдову, а возможно, и в Румынию".

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