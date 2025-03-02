Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов

Макрон: Отказ США поддерживать Украину ставит под угрозу глобальную безопасность

Иван ДьяконовВоскресенье, 2 марта 2025, 00:35
Макрон: Отказ США поддерживать Украину ставит под угрозу глобальную безопасность
Фото: Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что отказ США от поддержки Украины будет иметь катастрофические последствия не только для Киева, но и для мировой безопасности. По его словам, если не остановить Путина сейчас, он пойдет войной дальше в другие страны Европы.

Источник: Макрон в комментарии французскому изданию La Tribune

Детали: Макрон отметил, что США не могут самоустраниться от ситуации, поскольку их стратегическая роль в мировой безопасности является критически важной. Он предостерег, что если Вашингтон согласится "подписать перемирие без каких-либо гарантий безопасности для Украины", то это только ослабит позиции США и поставит под угрозу влияние Америки в противостоянии с Россией, Китаем и другими глобальными игроками.

Реклама:

Прямая речь: "Очевидная задача США – быть на стороне украинцев, в этом я не сомневаюсь. Отделение от Украины не отвечает интересам Соединенных Штатов. То, что США сделали за последние три года, полностью соответствует их дипломатической и военной традиции. Я хочу, чтобы американцы поняли, что отмежевание от Украины не в их интересах".

Детали: Однако Трамп, похоже, больше стремится заключить перемирие с Владимиром Путиным, чем придерживаться традиционных американских ценностей. По мнению Макрона, это – ошибка.

Конечно, мы все хотим мира. Но не может быть справедливого и длительного мира, если Украину оставят на произвол судьбы", – отмечает Макрон.

РЕКЛАМА:

По мнению президента Франции, Россия представляет для Европы экзистенциальную угрозу, более опасную, чем когда-либо.

"На наших границах стоит перевооруженная и агрессивная Россия. Она уже осуществляет террористические атаки и массированные дезинформационные кампании в Европе", – подчеркивает лидер Франции. 

По его словам, Путин не остановится в Украине. Макрон убежден, что если сейчас не остановить лидера Кремля, "несомненно, он двинется дальше – в Молдову, а возможно, и в Румынию".

Предыстория: 

помощь УкраинеСШАМакронроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Советник Трампа по нацбезопасности заявил, что Зеленский – «неправильный президент»
МАГАТЭ впервые провело ротацию на ЗАЭС без согласования с Украиной – СМИ
видеоВэнса на отдыхе встретили протестующие с проукраинскими лозунгами
Украина и Великобритания подписали соглашение о кредите на 3 млрд долларов на оборону
Румыния подтвердила падение российского БпЛА на своей территории
Турция в Лондоне повторит предложение принять переговоры Украины и России - СМИ
Все новости...
помощь Украине
Орбан пригрозил заблокировать совместное заявление ЕС в поддержку Украины
Норвегия планирует увеличить финансовую поддержку Украины
Разведданные, подготовка военных: Трамп может остановить всю поддержку Украины – СМИ
Последние новости
02:30
Международный совет футбола ввел новое правило для вратарей
02:11
Советник Трампа по нацбезопасности заявил, что Зеленский – «неправильный президент»
02:09
Спас сотни животных: пес из Великобритании установил мировой рекорд среди доноров крови
01:42
ОбновленоКиев и ряд регионов были под угрозой баллистического удара
00:35
Макрон: Отказ США поддерживать Украину ставит под угрозу глобальную безопасность
00:19
Норвежец Вереншольд выиграл первую классику велосезона
00:00
МАГАТЭ впервые провело ротацию на ЗАЭС без согласования с Украиной – СМИ
23:37
Украину снова массированно атакуют ударные БпЛА, в Киеве работает ПВО
23:16
Зеленский поговорил со Стармером о визите в США и гарантиях безопасности
23:05
"Кременчуг" второй раз за неделю обыграл "Шторм" в чемпионате Украины по хоккею
Все новости...
Реклама:
Реклама: