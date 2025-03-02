Киев и ряд регионов были под угрозой баллистического удара

В Киеве и ряде регионов Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы удара баллистическими ракетами.

Источник: Воздушные силы, КГВА

Прямая речь ВС: "Угроза применения баллистического вооружения из Курска, в областях где объявлена воздушная тревога".

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Карта: alerts.in.ua

Обновлено: В 01:42 Воздушные Силы объявили об отбое угрозы применения баллистического вооружения по областям.

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