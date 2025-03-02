Остановка помощи США приблизит победу России в войне против Украины – ISW
Аналитики Института изучения войны (ISW) предостерегают, что остановка помощи Украине со стороны США значительно увеличивает шансы России на победу в войне. Это может привести к усилению российской агрессии, захвату новых территорий и подрыву стабильности в регионе.
Источник: ISW
Детали: В своем отчете аналитики утверждают, что остановка или задержка помощи Украине со стороны США может стать решающим фактором в изменении баланса сил в пользу России. Эксперты отмечают, что именно западная поддержка позволяет Украине эффективно противостоять российской агрессии.
Украинские вооруженные силы активно используют американские системы, такие как Patriot, HIMARS и ATACMS, для защиты от ракетных ударов, поражения логистических цепей противника и подрыва оборонно-промышленного потенциала России.
ISW неоднократно подчеркивал важность своевременного продолжения западной военной помощи Украине и наблюдал корреляцию между масштабами российских побед в Украине и задержками или прекращением поддержки.
Дословно: "Россия может воспользоваться ситуацией, чтобы захватить больше территорий и усилить давление на Украину. Это не только приблизит Россию к победе, но и ободрит правителя России Владимира Путина, укрепив его веру в возможность достичь его стратегических целей, включая контроль над Украиной и другими бывшими советскими республиками, включая нынешние страны-члены НАТО.
Кремль, вероятно, активизирует свою военную кампанию в Украине и попытается использовать любую задержку или прекращение военной помощи Украине со стороны США, как это произошло весной 2024 года".
Детали: ISW отмечает, что именно Путин, а не Владимир Зеленский, является главным препятствием на пути к завершению войны.
Дословно: "Зеленский постоянно подтверждает свою приверженность достижению справедливого и прочного мира в Украине путем переговоров. Зеленский несколько раз – в частности, в интервью Fox News от 28 февраля - заявил, что готов пойти на уступки по территории, членству Украины в НАТО и даже собственного пребывания на посту президента для обеспечения справедливого и устойчивого мира.
Путин и другие высокопоставленные чиновники Кремля, наоборот, постоянно подтверждали свою приверженность первоначальным целям войны в Украине, которые заключаются в полной капитуляции Украины, замене нынешней украинской власти пророссийским марионеточным правительством, а также обязательстве Украины по нейтралитету и демилитаризации – все это сделает Украину почти беспомощной перед будущими попытками российской агрессии и дестабилизации".
Ключевые выводы ISW за 1 марта:
- Высокопоставленные чиновники США предполагают, что Соединенные Штаты могут сократить всю помощь Украине, хотя Президент США Дональд Трамп не высказывал никаких таких намерений. Прекращение текущей помощи Украине непосредственно подорвет заявленную президентом Трампом цель достижения устойчивого мира в Украине.
- Вооруженные силы Украины, которые получают существенную помощь от США, наносят значительные потери российским войскам, одновременно удерживая их на уровне незначительных побед. Эта ситуация, в сочетании с серьезными вызовами, которые встанут перед Россией в 2025 году, предоставляет США значительные рычаги влияния в мирных переговорах. Приостановление текущей военной помощи Украине со стороны США будет поощрять правителя России Владимира Путина к дальнейшему повышению своих требований и подпитывать его убеждение в том, что он может достичь полной победы с помощью войны.
- Свертывание помощи Украине может привести к уменьшению влияния США в мире и подбодрить противников США.
- Путин, а не президент Украины Владимир Зеленский, остается главным препятствием на пути к заключению длительного мирного соглашения по Украине.
- Кремль начал очередную информационную кампанию, направленную на то, чтобы помешать предоставлению дополнительной военной помощи Украине со стороны США и Европы, утверждая, что Россия выиграла войну в Украине.
- Европейские страны остаются преданными поддержке украинской армии и оборонной промышленности, однако, на фоне подготовки к европейскому саммиту по вопросам обороны, посвященного Украине, который состоится 2 марта.
- Украинские войска продвинулись вперед под Торецком, а российские войска – под Великой Новоселкой.
- Министерство обороны России продолжает вербовать непригодных по состоянию здоровья солдат, пытаясь решить проблему нехватки личного состава.