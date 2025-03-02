Остановка помощи США приблизит победу России в войне против Украины – ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) предостерегают, что остановка помощи Украине со стороны США значительно увеличивает шансы России на победу в войне. Это может привести к усилению российской агрессии, захвату новых территорий и подрыву стабильности в регионе.

Источник: ISW

Детали: В своем отчете аналитики утверждают, что остановка или задержка помощи Украине со стороны США может стать решающим фактором в изменении баланса сил в пользу России. Эксперты отмечают, что именно западная поддержка позволяет Украине эффективно противостоять российской агрессии.

Реклама:

Украинские вооруженные силы активно используют американские системы, такие как Patriot, HIMARS и ATACMS, для защиты от ракетных ударов, поражения логистических цепей противника и подрыва оборонно-промышленного потенциала России.

ISW неоднократно подчеркивал важность своевременного продолжения западной военной помощи Украине и наблюдал корреляцию между масштабами российских побед в Украине и задержками или прекращением поддержки.

Дословно: "Россия может воспользоваться ситуацией, чтобы захватить больше территорий и усилить давление на Украину. Это не только приблизит Россию к победе, но и ободрит правителя России Владимира Путина, укрепив его веру в возможность достичь его стратегических целей, включая контроль над Украиной и другими бывшими советскими республиками, включая нынешние страны-члены НАТО.

РЕКЛАМА:

Кремль, вероятно, активизирует свою военную кампанию в Украине и попытается использовать любую задержку или прекращение военной помощи Украине со стороны США, как это произошло весной 2024 года".

Детали: ISW отмечает, что именно Путин, а не Владимир Зеленский, является главным препятствием на пути к завершению войны.

Дословно: "Зеленский постоянно подтверждает свою приверженность достижению справедливого и прочного мира в Украине путем переговоров. Зеленский несколько раз – в частности, в интервью Fox News от 28 февраля - заявил, что готов пойти на уступки по территории, членству Украины в НАТО и даже собственного пребывания на посту президента для обеспечения справедливого и устойчивого мира.

Путин и другие высокопоставленные чиновники Кремля, наоборот, постоянно подтверждали свою приверженность первоначальным целям войны в Украине, которые заключаются в полной капитуляции Украины, замене нынешней украинской власти пророссийским марионеточным правительством, а также обязательстве Украины по нейтралитету и демилитаризации – все это сделает Украину почти беспомощной перед будущими попытками российской агрессии и дестабилизации".

Ключевые выводы ISW за 1 марта: