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Израиль согласился на прекращение огня с ХАМАС на время Рамадана и Песаха

Иван ДьяконовВоскресенье, 2 марта 2025, 06:41
Израиль согласился на прекращение огня с ХАМАС на время Рамадана и Песаха
Биньямин Нетаньяху. Фото: Getty Images

Израиль поддержал предложение США о продлении режима прекращения огня с ХАМАС на период священного для мусульман месяца Рамадан и иудейского праздника Песах.

Источник: The Times of Israel со ссылкой на канцелярию израильского премьер-министра

Детали: По информации издания, решение о согласовании на временное перемирие было принято после четырехчасового заседания кабмина под руководством премьера Биньямина Нетаньяху.

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Предложенный спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом план предусматривает поэтапное освобождение заложников, которые остаются в секторе Газа. Половина заложников – как живых, так и погибших – должны быть переданы Израилю в первый день нового перемирия. Остальных планируется освободить в конце этого периода, если стороны придут к согласию относительно полного прекращения боевых действий.

Израиль заявляет, что ХАМАС еще не принял план Уиткоффа. "Если ХАМАС изменит свою позицию – Израиль немедленно начнет переговоры по всем деталям плана Уиткоффа", – заявляет офис Нетаньяху.

Дословно: "Заявление не содержит прямой угрозы возвращения к войне, зато напоминает общественности и группировке ХАМАС, что первоначальное соглашение позволяет Израилю вернуться к боевым действиям после 1 марта, то есть в любой момент, если переговоры будут признаны неэффективными".

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Справочно: Рамадан продлится до 29 марта, Песах завершится 19 апреля.

Предыстория: 

  • 16 января в Дохе, Катар, официально было подписано соглашение между Израилем и террористической группировкой ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в Газе, и начале прекращения огня.
  • 17 января Кабинет министров Израиля одобрил соглашение с палестинской боевой группировкой ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа.
  • 11 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС должно быть отменено, если все заложники, удерживаемые в Секторе Газа, не будут освобождены.

ИзраильХАМАСвойна
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