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За сутки Силы обороны Украины уничтожили 1110 оккупантов – Генштаб

Иван ДьяконовВоскресенье, 2 марта 2025, 07:04
За сутки Силы обороны Украины уничтожили 1110 оккупантов – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России - за минувшие сутки отминусовали 1 110 оккупантов и более 200 единиц техники врага.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 02.03.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 876 720 (+1 110) человек;
  • танков – 10241 (+8) ед;
  • боевых бронированных машин – 21 274 (+25) ед;
  • артиллерийских систем – 23 959 (+51) ед;
  • РСЗО – 1 306 (+2) ед;
  • Стредства ПВО – 1 091 (+3) од;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 27 594 (+192) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 39 218 (+117) ед;
  • Специальной техники – 3 768 (+5) ед.

Данные уточняются.

потери в войнеГенштабВооруженные силы России
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