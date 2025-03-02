За сутки Силы обороны Украины уничтожили 1110 оккупантов – Генштаб
Воскресенье, 2 марта 2025, 07:04
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России - за минувшие сутки отминусовали 1 110 оккупантов и более 200 единиц техники врага.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 02.03.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 876 720 (+1 110) человек;
- танков – 10241 (+8) ед;
- боевых бронированных машин – 21 274 (+25) ед;
- артиллерийских систем – 23 959 (+51) ед;
- РСЗО – 1 306 (+2) ед;
- Стредства ПВО – 1 091 (+3) од;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 27 594 (+192) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 39 218 (+117) ед;
- Специальной техники – 3 768 (+5) ед.
Данные уточняются.