Силы ПВО отработали в 13 областях Украины

В ночь на 2 марта противник атаковал 79 ударными БпЛА, из которых было сбито 63.

Источник: Воздушные силы

Детали: Еще 16 беспилотников - "локационно потерянные".

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Оккупанты запускали дроны с направлений: Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф.

Подтверждено сбитие беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях.

В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Хмельницкая область и Запорожье.