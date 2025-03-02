Силы ПВО отработали в 13 областях Украины
Воскресенье, 2 марта 2025, 08:44
В ночь на 2 марта противник атаковал 79 ударными БпЛА, из которых было сбито 63.
Источник: Воздушные силы
Детали: Еще 16 беспилотников - "локационно потерянные".
Реклама:
Оккупанты запускали дроны с направлений: Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф.
Подтверждено сбитие беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях.
В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Хмельницкая область и Запорожье.