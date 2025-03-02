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Фицо вслед за Орбаном выдвигает ультиматумы перед саммитом ЕС

Олег Павлюк, Роман ПетренкоВоскресенье, 2 марта 2025, 09:02
Фицо вслед за Орбаном выдвигает ультиматумы перед саммитом ЕС
Фіцо, Фото: Getty Images

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо требует, чтобы на саммите Европейского Союза 6 марта было принято решение о восстановлении транзита российского газа через Украину, иначе угрожает заблокировать выводы саммита.

Источник: Фицо в Facebook, "Европейская правда"

Детали: Премьер Словакии повторил, что его страна не будет поддерживать Украину "ни финансово, ни военно для продолжения войны" и что Киев "никогда не будет достаточно сильным, чтобы вести переговоры с позиции военной силы".

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Он также выдвинул требования к формулировкам саммита ЕС 6 марта – в частности указать на необходимость "немедленного прекращения огня (независимо от момента достижения окончательного мирного соглашения)".

"Словацкая Республика призывает к тому, чтобы выводы содержали четкий запрос на восстановление транзита газа через Украину в Словацкую Республику и Западную Европу", – добавил Фицо.

По его словам, без российского газа невозможно "обеспечить конкурентоспособность Европы", а помощь Украине со стороны ЕС "не может быть билетом в один конец".

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"Если на саммите не будет уважения к тому, что существуют другие взгляды, кроме продолжения войны, Европейский совет может не прийти к согласию относительно выводов по Украине в четверг", – пригрозил премьер Словакии.

Накануне свое требование озвучил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан: он заявляет, что на саммите ЕС должны решить "войти в прямые переговоры с Россией о прекращении огня и устойчивом мире в Украине".

Напомним, глава Евросовета Антониу Кошта пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит лидеров ЕС 6 марта, который будет посвящен европейской обороне и Украине.

По данным СМИ, в проекте решения саммита говорится о необходимости надежных гарантий безопасности для Украины в ходе любых потенциальных переговоров о завершении войны.

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