Херсонщина: в больнице умерла женщина, атакованная российским дроном в субботу
Воскресенье, 2 марта 2025, 09:20
В больнице остановилось сердце 65-летней женщины, которая утром 1 марта попала под удар российского БпЛА в Антоновке Херсонской области.
Источник: Херсонская ОВА
Детали: Уточняется, что ее ранения оказались слишком тяжелыми, чтобы спасти жизнь.
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В тот же день в области из-за российской агрессии 10 человек получили ранения, из них - 1 ребенок.
Зафиксированы удары по социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 13 частных домов.
Также оккупанты повредили газовую трубу, гаражи, автобусы и частные автомобили.
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