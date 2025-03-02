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Херсонщина: в больнице умерла женщина, атакованная российским дроном в субботу

Роман ПетренкоВоскресенье, 2 марта 2025, 09:20
Херсонщина: в больнице умерла женщина, атакованная российским дроном в субботу
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В больнице остановилось сердце 65-летней женщины, которая утром 1 марта попала под удар российского БпЛА в Антоновке Херсонской области.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: Уточняется, что ее ранения оказались слишком тяжелыми, чтобы спасти жизнь.

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В тот же день в области из-за российской агрессии 10 человек получили ранения, из них - 1 ребенок.

Зафиксированы удары по социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 13 частных домов.

Также оккупанты повредили газовую трубу, гаражи, автобусы и частные автомобили.

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