СМИ: Стармер на саммите призовет Зеленского поладить с Трампом

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время встречи лидеров в Лондоне 2 марта призовет наладить отношения с администрацией Дональда Трампа как единственный вариант обеспечения устойчивого мира в Украине.

Источник: Financial Times и Bloomberg, "Европейская правда"

Детали: По словам источника, приближенного к Стармеру, тот на саммите в Лондоне соберет лидеров и "вежливо даст им понять, что сейчас ведутся только одни переговоры – и это переговоры президента Трампа".

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Другой собеседник FT говорит, что Стармер призовет европейских лидеров подкрепить свою словесную поддержку Зеленского действиями: "Сейчас Украине нужна военная и финансовая поддержка. Ей не нужны люди, которые пишут посты в Twitter и говорят о добродетели".

FT и Bloomberg также узнали, что после встречи с Зеленским премьер Британии позвонил президенту США Дональду Трампу и французскому лидеру Эмманюэлю Макрону.

Среди прочего, Стармер призвал Трампа и Зеленского завершить заключение соглашения о полезных ископаемых, которое было сорвано после конфликта в Овальном кабинете.

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Один из европейских чиновников сказал Bloomberg, что администрация Трампа в частном порядке дала понять, что хочет публичных извинений от Зеленского для налаживания отношений.

Во время встречи с Владимиром Зеленским в субботу Кир Стармер заверил, что Великобритания будет продолжать поддержку Украины "столько, сколько будет необходимо", и непоколебимо и решительно настроена на то, чтобы достичь устойчивого мира.

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