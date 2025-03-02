Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов

Возле Хмельницкого травмирована женщина из-за удара российского БПЛА

Роман ПетренкоВоскресенье, 2 марта 2025, 10:07
Возле Хмельницкого травмирована женщина из-за удара российского БПЛА
все фото: ГСЧС

Ночью на 2 марта в селе Пироговцы Хмельницкого района в результате удара вражеского БПЛА произошел пожар и разрушения на территории частного домовладения, женщина получила травмы.

Источник: ГСЧС, Хмельницкая ОВА

Детали: Уточняется, что женщина 1949 года рождения.

Реклама:

Также взрывной волной повреждены 9 жилых домов.

 

Также поврежден электротрансформатор, линии электропередач и крыша ангара одного из предприятий.

По данным ОВА, над регионом сбили 6 российских беспилотников, без электроснабжения остались 266 частных абонентов и 11 юридических лиц.

РЕКЛАМА:
 

Хмельнитчинабеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
СМИ: Стармер на саммите призовет Зеленского поладить с Трампом
исправленоСоветник Трампа заявил, что тот - не Байден, чтобы с ним можно было "такое провернуть"
МАГАТЭ впервые провело ротацию на ЗАЭС без согласования с Украиной – СМИ
видеоВэнса на отдыхе встретили протестующие с проукраинскими лозунгами
Украина и Великобритания подписали соглашение о кредите на 3 млрд долларов на оборону
Румыния подтвердила падение российского БпЛА на своей территории
Все новости...
Хмельнитчина
Служба в тылу или непригодность за $1600 с человека: разоблачен руководитель райадминистрации
Подрыв возле ТЦК в Каменце-Подольском: погиб мужчина, который принес "передачу" со взрывчаткой
Взрыв прогремел возле ТЦК в Каменце-Подольском: СМИ сообщают о жертве
Последние новости
11:12
Украину обвиняют в провокации войны между Азербайджаном и Арменией - ГУР
10:59
Первый транш британского кредита Украине поступит на следующей неделе
10:46
CNN: Россия и Китай стремятся завербовать служащих, уволенных Трампом
10:30
В Италии под средневековым замком обнаружили тайные туннели, предположительно спроектированные Леонардо да Винчи
10:30
МИД Польши о перепалке в Белом доме: важны не слова, а действия
10:07
фотоВозле Хмельницкого травмирована женщина из-за удара российского БПЛА
09:59
Два украинца прошли квалификацию на чемпионате мира по прыжкам с трамплина
09:49
СМИ: Стармер на саммите призовет Зеленского поладить с Трампом
09:34
Мэлони поговорила с Трампом перед саммитом в Лондоне
09:20
Херсонщина: в больнице умерла женщина, атакованная российским дроном в субботу
Все новости...
Реклама:
Реклама: