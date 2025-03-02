Возле Хмельницкого травмирована женщина из-за удара российского БПЛА

Ночью на 2 марта в селе Пироговцы Хмельницкого района в результате удара вражеского БПЛА произошел пожар и разрушения на территории частного домовладения, женщина получила травмы.

Источник: ГСЧС, Хмельницкая ОВА

Детали: Уточняется, что женщина 1949 года рождения.

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Также взрывной волной повреждены 9 жилых домов.

Также поврежден электротрансформатор, линии электропередач и крыша ангара одного из предприятий.

По данным ОВА, над регионом сбили 6 российских беспилотников, без электроснабжения остались 266 частных абонентов и 11 юридических лиц.