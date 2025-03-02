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CNN: Россия и Китай стремятся завербовать служащих, уволенных Трампом

Олег Павлюк, Роман ПетренкоВоскресенье, 2 марта 2025, 10:46
CNN: Россия и Китай стремятся завербовать служащих, уволенных Трампом
Маск и Трамп, фото Getty Images

Россия, Китай и другие иностранные противники США недавно поручили своим разведывательным службам усилить вербовку американских служащих, которых недавно уволили или которые могут быть уволены.

Источник: CNN со ссылкой на четыре источника и соответствующий документ, касающийся этого вопроса, "Европейская правда"

Детали: Разведданные указывают на то, что иностранные противники США стремятся воспользоваться намерениями администрации Трампа осуществить массовые увольнения из федеральной службы, говорится в материале.

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Среди прочего, Россия и Китай сосредотачивают свои усилия на недавно уволенных сотрудниках с допуском к государственной тайне и работниках на испытательном сроке, которые могут обладать ценной информацией о критически важной инфраструктуре США, сказали CNN два источника.

Документ Службы уголовных расследований Военно-морских США, с которым ознакомился телеканал, свидетельствует, что разведка с "высокой уверенностью" считает вероятными намерение вербовать федеральных служащих.

Сотрудникам внешней разведки иностранных противников США приказали искать потенциальные источники в LinkedIn, TikTok, RedNote и Reddit, говорится в документе.

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Действующие сотрудники Центрального разведывательного управления в последние недели негласно обсуждали этот риск и то, как его уменьшить, рассказали CNN нынешние и бывшие сотрудники разведки.

По данным СМИ, сенаторы-республиканцы в недавнем разговоре с руководителем аппарата Белого дома заявили об обеспокоенности агрессивным подходом к заморозке финансирования и увольнению госслужащих.

Пять бывших министров обороны США публично осудили "безрассудное" увольнение Трампом председателя Объединенного комитета начальников штабов и других высших офицеров и призвали Конгресс остановить любое утверждение их преемников.

ТрампСШАКитайРосcия
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