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Британия и Франция с Украиной подготовят "план прекращения огня" и покажут США

Олег Павлюк, Роман ПетренкоВоскресенье, 2 марта 2025, 12:08
Британия и Франция с Украиной подготовят план прекращения огня и покажут США
зеленский, фото: оп

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что по итогам разговоров накануне он договорился вместе с лидерами Украины и Франции подготовить план "прекращения боевых действий", который затем представят США.

Источник: Стармер в эфире BBC, "Европейская правда"

Детали: Глава британского правительства, комментируя перепалку в Белом доме между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, заявил, что "такое явно никто не хочет видеть".

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Он напомнил, что вчера встретился с украинским президентом и говорил с Трампом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, "и моей главной целью было наладить мосты, так сказать, и вернуть нас к главному вопросу".

"Мы договорились, что Британия вместе с Францией и, возможно, одной или двумя другими странами будет работать с Украиной над планом прекращения боевых действий, а затем мы обсудим этот план с Соединенными Штатами", – анонсировал Стармер.

Он призвал "не отвлекаться от нашей главной цели – установления длительного мира в Украине".

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Украинский президент Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом в пятницу 28 февраля после ссоры с Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Во время встречи с Владимиром Зеленским в субботу Стармер заверил, что Великобритания будет продолжать поддержку Украины "столько, сколько будет необходимо", и непоколебимо и решительно настроена на то, чтобы достичь устойчивого мира.

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ВеликобританияФранцияСШАперемирие
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