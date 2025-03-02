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У Путина рады, что внешняя политика США "во многом совпадает" с РФ

Олег Павлюк, Роман ПетренкоВоскресенье, 2 марта 2025, 14:48
У Путина рады, что внешняя политика США во многом совпадает с РФ
Фото: Getty Images

Представитель кремлевского диктатора Дмитрий Песков считает, что подходы администрации Дональда Трампа к внешней политике "во многом" соответствуют российским.

Источник: кремлевский пропагандист Павел Зубарин, "Европейская правда"

Детали: Песков отметил совместное голосование США и России за одну резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, в которой содержится "абсолютно сбалансированная формулировка по украинскому кризису".

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"Этого действительно невозможно было представить. Новая администрация стремительно меняет все конфигурации внешнеполитические. Это во многом совпадает с нашим видением", – добавил он.

Представитель Путина также считает, что для отношений США и России нужно пройти "долгий путь", но при наличии политической воли "этот путь можно будет пройти достаточно быстро и успешно".

Российский диктатор на днях расхвалил администрацию Дональда Трампа за "прагматизм" и "реальный взгляд на вещи", отмечая, что первые контакты с представителями США внушают "определенные надежды".

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Сам Трамп, который неоднократно говорил о доверии к Путину, обещал углубить экономическое сотрудничество с Россией, если удастся достичь "мирного соглашения" для завершения войны против Украины.

ПутинТрамппропаганда
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