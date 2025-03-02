Чехи собрали деньги на Black Hawk для Украины

Чешская волонтерская инициатива Darek pro Putina ("Подарок для Путина") собрала более 70 миллионов чешских крон на покупку вертолета Black Hawk для Украины.

Источник: данные на сайте инициативы, "Европейская правда"

Детали: По данным чешских волонтеров, всего более 20,5 тысячи доноров предоставили почти 72,3 миллиона крон (ориентировочно 3 миллиона долларов).

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"Чехия стала первой страной в мире, граждане которой взяли на себя обязательства купить военный вертолет для Украины. Мы собрали больше и используем эти деньги для транспортировки Black Hawk UH-60 в Украину", – сообщили в Darek pro Putina.

Также там отметили, что удалось приобрести "более дешевую и новую" технику, в которой нуждается Украина, противостоящая российской агрессии.

Сбор средств начался еще в ноябре 2023 года, тогда инициатива представила в Праге подержанный американский вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk под названием Chester.

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По состоянию на декабрь в рамках чешской инициативы по сбору средств на покупку дронов для использования в боях в Украине было собрано более 203 миллионов крон (более 8 миллионов евро).