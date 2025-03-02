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Чехи собрали деньги на Black Hawk для Украины

Роман Петренко, Олег ПавлюкВоскресенье, 2 марта 2025, 15:36
Чехи собрали деньги на Black Hawk для Украины
U.S. Army UH-60 helicopter. Photo: US Army

Чешская волонтерская инициатива Darek pro Putina ("Подарок для Путина") собрала более 70 миллионов чешских крон на покупку вертолета Black Hawk для Украины.

Источник: данные на сайте инициативы, "Европейская правда"

Детали: По данным чешских волонтеров, всего более 20,5 тысячи доноров предоставили почти 72,3 миллиона крон (ориентировочно 3 миллиона долларов).

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"Чехия стала первой страной в мире, граждане которой взяли на себя обязательства купить военный вертолет для Украины. Мы собрали больше и используем эти деньги для транспортировки Black Hawk UH-60 в Украину", – сообщили в Darek pro Putina.

Также там отметили, что удалось приобрести "более дешевую и новую" технику, в которой нуждается Украина, противостоящая российской агрессии.

Сбор средств начался еще в ноябре 2023 года, тогда инициатива представила в Праге подержанный американский вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk под названием Chester.

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По состоянию на декабрь в рамках чешской инициативы по сбору средств на покупку дронов для использования в боях в Украине было собрано более 203 миллионов крон (более 8 миллионов евро).

Чехияпомощь Украине
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