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Зеленский прибыл на экстренный саммит в Лондоне

Иванна Костина, Катерина ТищенкоВоскресенье, 2 марта 2025, 16:20
Зеленский прибыл на экстренный саммит в Лондоне
Зеленский и Стармер в Лондоне перед саммитом, фото AFP via Getty Images

Президент Владимир Зеленский прибыл в Ланкастер-хаус, где пройдет международный саммит по вопросам безопасности. 

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Sky News

Детали: Зеленского тепло встретил премьер Великобритании Кир Стармер. Они коротко пообщались под дверью, а затем зашли внутрь, чтобы принять участие в экстренном международном саммите.

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Перед этим на саммит прибыли, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Польши Дональд Туск, генсек НАТО Марк Рютте, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, премьер-министр Чехии Петр Фиала, премьер Канады Джастин Трюдо, премьер Норвегии Йонас Гар Стьоре, глава МИД Турции Хакан Фидан, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского совета Антониу Кошта и другие.

Что предшествовало: СМИ сообщали, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время встречи лидеров в Лондоне 2 марта призовет наладить отношения с администрацией Дональда Трампа как единственный вариант обеспечения устойчивого мира в Украине.

Во время встречи с Владимиром Зеленским в субботу Кир Стармер заверил, что Великобритания будет продолжать поддержку Украины "столько, сколько будет необходимо", и непоколебимо и решительно настроена на то, чтобы достичь устойчивого мира.

ЗеленскийВеликобританиямеждународная общественность
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