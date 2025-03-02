Зеленский встретился с Мелони: Обсуждали план действий по окончании войны
Президент Владимир Зеленский во время встречи с премьером Италии Джорджей Мэлони в Лондоне обсудили совместный план действий по справедливому завершению войны в Украине.
Источник: Зеленский в соцсети Х, сообщает "Европейская правда"
Детали: По словам Зеленского, это была хорошая встреча для наработки совместного плана действий по окончании войны справедливым и устойчивым миром.
Прямая речь: "Никто не заинтересован в продолжении и быстром возвращении войны, кроме Путина, поэтому важно сохранять единство вокруг Украины и усиливать позиции нашего государства во взаимодействии с союзниками – странами Европы и США.
Украине нужен мир, подкрепленный надежными гарантиями безопасности. Спасибо Италии за постоянную поддержку и партнерство в приближении мира в Украине".
Что предшествовало: На встрече с премьером Великобритании Мелони подчеркивала, что важно избежать риска раскола Запада.
"Я думаю, что в этом вопросе Великобритания и Италия могут сыграть важную роль в наведении мостов", – заявляла она.
Итальянский премьер – единственный лидер ЕС, который присутствовал на инаугурации Трампа и рассматривается как возможный посредник между США и Европой.
Накануне она сообщила, что хочет организовать экстренный саммит между Соединенными Штатами, европейскими государствами и союзниками, чтобы обсудить Украину и будущие вызовы.
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