Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов

Зеленский встретился с Мелони: Обсуждали план действий по окончании войны

Иванна Костина, Катерина ТищенкоВоскресенье, 2 марта 2025, 16:53
Зеленский встретился с Мелони: Обсуждали план действий по окончании войны
Зеленский и Мелони в Лондоне 2 марта, фото ОП

Президент Владимир Зеленский во время встречи с премьером Италии Джорджей Мэлони в Лондоне обсудили совместный план действий по справедливому завершению войны в Украине.

Источник: Зеленский в соцсети Х, сообщает "Европейская правда"

Реклама:

Детали: По словам Зеленского, это была хорошая встреча для наработки совместного плана действий по окончании войны справедливым и устойчивым миром.

Прямая речь: "Никто не заинтересован в продолжении и быстром возвращении войны, кроме Путина, поэтому важно сохранять единство вокруг Украины и усиливать позиции нашего государства во взаимодействии с союзниками – странами Европы и США.

Украине нужен мир, подкрепленный надежными гарантиями безопасности. Спасибо Италии за постоянную поддержку и партнерство в приближении мира в Украине".

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: На встрече с премьером Великобритании Мелони подчеркивала, что важно избежать риска раскола Запада.

"Я думаю, что в этом вопросе Великобритания и Италия могут сыграть важную роль в наведении мостов", – заявляла она.

Итальянский премьер – единственный лидер ЕС, который присутствовал на инаугурации Трампа и рассматривается как возможный посредник между США и Европой.

Накануне она сообщила, что хочет организовать экстренный саммит между Соединенными Штатами, европейскими государствами и союзниками, чтобы обсудить Украину и будущие вызовы.

Читайте также: Ссора самого высокого уровня. Почему сорванная встреча Зеленского и Трампа еще не стала катастрофой

ЗеленскийИталия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский прибыл на экстренный саммит в Лондоне
фотоЕвропейские лидеры продолжают прибывать на саммит в Лондоне
МИД: МАГАТЭ нарушило суверенитет Украины из-за российского шантажа
CNN: Россия и Китай стремятся завербовать служащих, уволенных Трампом
СМИ: Стармер на саммите призовет Зеленского поладить с Трампом
исправленоСоветник Трампа заявил, что тот - не Байден, чтобы с ним можно было "такое провернуть"
Все новости...
Зеленский
Зеленский прибыл на экстренный саммит в Лондоне
NBC: У Трампа ждут, чтобы Зеленский "исправил ситуацию" после ссоры
СМИ: Стармер на саммите призовет Зеленского поладить с Трампом
Последние новости
18:00
$3 миллиарда от продажи Абрамовичем "Челси" до сих пор заморожены в Британии – их обещали передать жертвам войны
17:48
По состоянию на 16 часов враг больше всего атакует в Курской области – Генштаб
17:36
Марк Маркес выиграл гонку Гран-при Таиланда MotoGP, его младший брат финишировал вторым
17:24
Список сомнительных инвестпроектов пополнили еще 7 кейсов
17:06
Стармер на саммите в Лондоне: это момент для Европы, который бывает раз в поколение
16:59
В Австрии снято последнее препятствие к формированию коалиции без ультраправых
16:53
Зеленский встретился с Мелони: Обсуждали план действий по окончании войны
16:34
Новое правительство Германии готовится к рекордным расходам на армию и инфраструктуру – СМИ
16:33
хоккейКанадец Ху принес победу "Киев Кепиталз" в столичном дерби против "Сокола"
16:30
Генсек НАТО перед встречей в Лондоне назвал три ключевых момента
Все новости...
Реклама:
Реклама: