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По состоянию на 16 часов враг больше всего атакует в Курской области – Генштаб

Катерина ТищенкоВоскресенье, 2 марта 2025, 17:48
По состоянию на 16 часов враг больше всего атакует в Курской области – Генштаб
фото Генштаба ВСУ

По состоянию на 16 часов 2 марта на фронте произошло 72 боевых столкновения, больше всего атак россияне совершили на Курском направлении, а также на Покровском и Торецком.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: Продолжают страдать от российских артиллерийских обстрелов приграничные города и села Украины. В воскресенье пострадали населенные пункты Тимоновичи Черниговской области; Горки, Коренек, Петрушевка Сумской области. Под авиаударами оказалась Лютовка Харьковской области. 

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На Купянском направлении враг с начала суток совершил одну попытку продвинуться к украинским позициям в районе населенного пункта Загрызово, которую успешно отбили украинские защитники. 

Агрессор семь раз атаковал позиции украинских войск на Лиманском направлении вблизи населенного пункта Новое и в направлении Новомихайловки. 

На Краматорском направлении защитники успешно отбили три атаки противника в районах Часового Яра, Григорьевки и Александро-Шультино. 

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На Торецком направлении враг 12 раз атаковал оборонительные позиции украинских войск в районах Торецка и Щербиновки. До сих пор продолжаются шесть боестолкновений. 

На Покровском направлении тринадцать раз в воскресенье здесь начинались столкновения различной интенсивности. Украинские воины отбили вражеские атаки в районах населенных пунктов Тарасовка, Проминь, Покровск, Котлино, Удачное, Котляровка, Андреевка и Улаклы. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Покровск, Гришино и Леонтовичи. 

Оккупанты четыре раза пытались прорваться в направлениях Константинополя и Скудного на Новопавловском направлении, были остановлены защитниками. Враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Воскресенка и Январское. 

На Гуляйпольском направлении агрессор нанес авиаудары в районах Гуляйполя, Железнодорожного и Приютного. Кроме того, в районе населенного пункта Привольное Силы обороны успешно отбили одну вражескую атаку. 

Продолжается бой в районе населенного пункта Нестерянка на Ореховском направлении. 

На Приднепровском направлении враг дважды штурмовал позиции защитников, сейчас продолжается одно боестолкновение. 

В Курской области украинские защитники отбили 14 атак захватчиков, еще восемь боестолкновений продолжается. Кроме этого, враг нанес 10 авиационных ударов с применением 17 управляемых бомб.

Генштабвойна
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