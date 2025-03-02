Спикер Джонсон заявил, что Зеленский должен "вернуться с благодарностью" или уйти с должности

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен вернуться к переговорам с США "с благодарностью, или кто-то другой должен привести страну к этому".

Источник: Джонсон в эфире NBC News, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Что-то должно измениться. Или он должен прийти в себя и вернуться с благодарностью, или кто-то другой должен привести страну к этому. Это украинцы должны решать, что делать".

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Детали: Его комментарии появились только через два дня после того, как президент Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и Зеленский публично поссорились в Овальном кабинете.

"Президент Трамп пытается привести эти две стороны к точке мира", – сказал Джонсон, добавив, что Трамп пытается примирить эти две стороны.

"То, что президент Зеленский сделал в Белом доме, фактически дало нам сигнал, что он еще не готов к этому, и я думаю, что это большое разочарование", – заявил Джонсон.

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Он подчеркнул, что Трамп "очень четко дал понять, что если [Зеленский] готов к миру, то мы можем вести переговоры о сделке".

Спикер поддержал президента и вице-президента, заявив, что Зеленский "кричал и перебивал своего собеседника, вместо того, чтобы выразить благодарность за чрезвычайную помощь, которую США оказали его стране".

Джонсон также утверждал, что гарантии безопасности являются неотъемлемой частью соглашения о правах на добычу полезных ископаемых, заявив: "Это соглашение о правах на добычу полезных ископаемых – это победа, победа для всех. Оно даст нам доступ к редкоземельным минералам, которые нам нужны, и обеспечит определенный уровень безопасности для Украины".

Отвечая на вопрос, был ли Путин "победителем" в результате напряженного обмена мнениями в Овальном кабинете, Джонсон сказал: "Нет, не был".

Что предшествовало: Ранее советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц рассказал свою версию событий в Белом доме после публичной ссоры Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса с Владимиром Зеленским.

Напомним, в пятницу в Овальном кабинете произошла перепалка между президентами Украины и США и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Трамп, среди прочего, обвинил Зеленского в том, что он "играет в азартные игры с Третьей мировой войной".

Европейские лидеры и руководство ЕС после ссоры между Зеленским и Трампом в Овальном кабинете публично поддержали Украину.

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