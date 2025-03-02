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Половина американцев поддерживают Украину в войне, но только 11% видят такую поддержку от Трампа

Иванна Костина, Катерина ТищенкоВоскресенье, 2 марта 2025, 19:09
Половина американцев поддерживают Украину в войне, но только 11% видят такую поддержку от Трампа
иллюстративное фото Getty Images

Чуть больше половины американцев заявили, что лично поддерживают Украину в ее войне с Россией, но только 11% считают, что президент США Дональд Трамп отдавал предпочтение Украине.

Источник: опрос CBS/YouGov, обнародованный в воскресенье и проведенный накануне встречи в Овальном кабинете между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, сообщает "Европейская правда"

Детали: 52% опрошенных заявили, что поддерживают Украину в ее войне с Россией, только 4% заявили, что поддерживают Россию, а 44% - что не поддерживают ни ту, ни другую сторону.

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Американцы в значительной степени разделились между тем, что действия и заявления Трампа способствовали России (46%), и тем, что он относился к России и Украине одинаково (43%), и только 11% считают, что он отдавал предпочтение Украине.

Большинство республиканцев (56%) говорят, что они не становятся ни на сторону России, ни на сторону Украины, тогда как 72% демократов называют себя проукраинскими.

Примерно три четверти американцев считают, что происходящее между Россией и Украиной имеет хотя бы некоторое значение для интересов США, в том числе большинство независимо от партийной принадлежности, но демократы более чем вдвое чаще, чем республиканцы (48% против 20%), считают, что это имеет большое значение.

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Большинство американцев (66%) считают Россию недружественной или врагом, но 41% республиканцев называют ее дружественной или союзником, по сравнению с 26% демократов, которые говорят то же самое.

Общественность в целом разделилась в вопросе о том, должны ли США предоставлять Украине оружие и военную помощь – 51% считают, что должны, 49% – что не должны. Среди демократов эту позицию поддерживают 72%, а среди республиканцев – только 32%.

Что предшествовало: В пятницу в Овальном кабинете произошла перепалка между президентами Украины и США и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Трамп, среди прочего, обвинил Зеленского в том, что он "играет в азартные игры с Третьей мировой войной".

Европейские лидеры и руководство ЕС после ссоры между Зеленским и Трампом в Овальном кабинете публично поддержали Украину.

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СШАопросТрамп
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