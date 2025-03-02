Британия выделит Украине 2 миллиарда долларов на закупку 5000 ракет для ПВО

Премьер Британии Кир Стармер объявил о предоставлении Украине 1,6 млрд фунтов стерлингов (около 2 миллиардов долларов) на закупку более 5 тысяч ракет к ПВО.

Источник: Стармер после саммита в Лондоне, на котором обсуждались вопросы укрепления обороноспособности Европы и поддержка Украины, сообщает "Европейская правда"

Детали: В дополнение к объявленному вчера кредиту в размере 2,2 млрд фунтов стерлингов, Стармер объявил о еще 1,6 млрд фунтов стерлингов британского экспортного финансирования, что позволит Украине "приобрести более 5 000 зенитных ракет, которые будут произведены в Белфасте, создавая рабочие места в нашем блестящем оборонном секторе".

Реклама:

"Это будет жизненно важно для защиты критической инфраструктуры сейчас и укрепит Украину в обеспечении мира, когда он наступит, потому что мы должны учиться на ошибках прошлого. Мы не можем принять слабое соглашение вроде Минских договоренностей, которые Россия может с легкостью нарушить", – заявил Стармер.

Стармер заявил, что "первым приоритетом этого правительства, как и любого другого, является безопасность британского народа для защиты национальных интересов, особенно в эти нестабильные времена".

Он сказал, что созвал сегодняшнюю встречу, чтобы "объединить наших партнеров вокруг усилий, направленных на укрепление Украины, и поддержать справедливый и долговременный мир на благо всех нас".

РЕКЛАМА:

"Наша отправная точка должна заключаться в том, чтобы поставить Украину в как можно более сильную позицию сейчас, чтобы она могла вести переговоры с позиции силы, и мы усиливаем нашу поддержку", – сказал он.

Что предшествовало: Ранее Стармер заявил, что такой момент для безопасности Европы выпадает раз в поколение.

Британский премьер-министр также заявил, что доверяет президенту Украины Владимиру Зеленскому и не считает, что он сделал что-то плохое в последние дни.