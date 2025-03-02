Стармер: Британия готова поддержать "коалицию желающих" – "сапогами на земле и самолетами в воздухе"

Стармер на пресс-конференции после саммита в Лондоне 2 марта, фото: Bloomberg via Getty Images

Премьер Британии Кир Стармер подтвердил планы собрать "коалицию желающих" для обеспечения выполнения любого мирного соглашения по Украине, в котором Великобритания должна играть ведущую роль.

Источник: Стармер на пресс-конференции после саммита в Лондоне, сообщает "Европейская правда"

Детали: Стармер заявил, что лидеры договорились о продолжении военной помощи и усилении экономического давления на Россию, и они будут настаивать на том, что Украина должна быть за столом мирных переговоров.

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Он подтвердил планы собрать "коалицию желающих" для обеспечения выполнения любого мирного соглашения, в котором Великобритания должна играть ведущую роль.

Прямая речь: "Мы будем продолжать развивать коалицию желающих защитить соглашение в Украине и гарантировать мир".

Детали: По словам Стармера, не каждая страна сможет сделать свой вклад, но это не значит, что они будут сидеть сложа руки.

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"Наоборот, те, кто желает, должны усилить планирование уже сейчас и с реальной неотложностью. Великобритания готова вместе с другими поддержать это сапогами на земле и самолетами в воздухе", – заявил он.

Стармер говорит, что "ряд стран" изъявил желание присоединиться к "коалиции желающих", но считает, что именно они должны объявить об этом.

Он добавил, что принимает "позицию других стран, которые, возможно, не чувствуют, что хотят внести свой вклад таким образом", но считает, что необходимо "двигаться вперед" и "придать определенный импульс" мирным переговорам.

"В случае мирного соглашения мы усилим оборонительные способности Украины, чтобы предупредить любое будущее посягательство на украинские границы. Мы отправим контингент в Украину, чтобы защитить выполнение этого соглашения. Мы не можем ожидать, пренебрегая возможностью помочь", - сказал он.

В то же время Стармер добавил, что "чтобы вернуть мир и достичь успеха, эти усилия должны быть поддержаны со стороны Штатов". "Мы уже работаем с США по этому поводу", - сказал премьер Британии.

Что предшествовало: Стармер также объявил о предоставлении Украине 1,6 млрд фунтов стерлингов (2 миллиарда долларов) на закупку 5 тысяч зенитных ракет.

Ранее Стармер заявил, что такой момент для безопасности Европы выпадает раз в поколение.