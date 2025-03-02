Россияне атаковали гражданское авто на Херсонщине: есть погибшая и раненый

В результате атаки вражеского беспилотника на Херсонщине в воскресенье погибла женщина, мужчина получил ранения.

Источник: руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "Около 17:30 оккупанты атаковали с БПЛА гражданский автомобиль в Бериславском районе.

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В результате взрыва тяжелые ранения получила 48-летняя женщина. Она погибла на месте...

Также пострадал 53-летний мужчина. Его госпитализировали со взрывной и черепно-мозговой травмой, контузией. Врачи оказывают пострадавшему всю необходимую помощь".