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Россияне атаковали гражданское авто на Херсонщине: есть погибшая и раненый

Катерина ТищенкоВоскресенье, 2 марта 2025, 20:37
Россияне атаковали гражданское авто на Херсонщине: есть погибшая и раненый
Берислав в Херсонской области, Deepstatemap

В результате атаки вражеского беспилотника на Херсонщине в воскресенье погибла женщина, мужчина получил ранения.

Источник: руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "Около 17:30 оккупанты атаковали с БПЛА гражданский автомобиль в Бериславском районе.

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В результате взрыва тяжелые ранения получила 48-летняя женщина. Она погибла на месте...

Также пострадал 53-летний мужчина. Его госпитализировали со взрывной и черепно-мозговой травмой, контузией. Врачи оказывают пострадавшему всю необходимую помощь".

Херсонская областьвойна
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