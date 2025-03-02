Россияне атаковали гражданское авто на Херсонщине: есть погибшая и раненый
Воскресенье, 2 марта 2025, 20:37
В результате атаки вражеского беспилотника на Херсонщине в воскресенье погибла женщина, мужчина получил ранения.
Источник: руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram
Прямая речь: "Около 17:30 оккупанты атаковали с БПЛА гражданский автомобиль в Бериславском районе.
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В результате взрыва тяжелые ранения получила 48-летняя женщина. Она погибла на месте...
Также пострадал 53-летний мужчина. Его госпитализировали со взрывной и черепно-мозговой травмой, контузией. Врачи оказывают пострадавшему всю необходимую помощь".