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Умеров рассказал детали о 5000 ракет ПВО, на которые выделяет деньги Британия

Сергей Сидоренко, Катерина ТищенкоВоскресенье, 2 марта 2025, 20:45
Умеров рассказал детали о 5000 ракет ПВО, на которые выделяет деньги Британия
Рустем Умеров, фото Getty Images

Анонсированный Британией проект помощи Украине стоимостью почти 2 миллиарда евро позволит ВСУ получить пусковые установки и более 5 тысяч ракет LLM для уничтожения боевых беспилотников, однако производство предусмотрено на будущий период.

Источник: министр обороны Рустем Умеров в Facebook, пишет "Европейская правда"

Детали: О новом, рекордном для Британии проекте усиления украинской противовоздушной обороны ранее, на пресс-конференции в Лондоне сообщил британский премьер Кир Стармер, не уточнив, о каком именно вооружении идет речь.

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Умеров, находящийся в составе украинской делегации в Лондоне, уточнил, что в рамках этой инициативы Украина получит более 5 000 ракет-перехватчиков LMM (Lightweight Multirole Missile) RapidRanger и пусковые установки к ним.

"LMM – это высокоточные ракеты-интерсепторы (перехватчики), которые эффективно уничтожают дроны Shahed. Они уже доказали свою эффективность в боях 2022-2024 годов", – пояснил министр.

Впрочем, министр подчеркнул, что речь идет не о немедленной поставке, а об усилении ПВО Украины в будущем.

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"Это соглашение – одно из крупнейших в истории Украины в сфере безопасности и обороны. Проект на сумму 1.6 млрд фунтов стерлингов (почти 2 млрд евро – ЕП) направлен на укрепление украинской ПВО до 2030 года", – добавил он.

Проект производства этого оружия и ракет будет совместно воплощен британской компанией Thales, украинскими предприятиями и правительством Великобритании, – добавил министр.

"Кроме поставки вооружения, межгосударственное соглашение предусматривает локализацию производства и передачу технологий, что усилит нашу стратегическую независимость в сфере ПВО", – подчеркнул он.

Что предшествовало: Ранее стало известно, что Великобритания выделит Украине 1,6 млрд фунтов на закупку ракет для ПВО. Также Британия заверила, что готова к направлению миротворцев в Украину, обеспечив ее "сапогами на земле и самолетами в воздухе".

Также Кир Стармер выразил уверенность, что реально вернуть США к переговорам, несмотря на ссору с Зеленским.

Умеров РустемВеликобританияПВО
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