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Перепалка Зеленского и Трампа, США покидают Европу, ресурсной сделке конец? Новый выпуск УП неделя

Украинская правдаВоскресенье, 2 марта 2025, 20:49
Перепалка Зеленского и Трампа, США покидают Европу, ресурсной сделке конец? Новый выпуск УП неделя
коллаж УП

Смотрите в новом выпуске:

  • Дипломатическая катастрофа в Овальном кабинете. Что дальше с украинско-американскими отношениями? Об этом поговорили с редактором "Европейской правды" Сергеем Сидоренко.
  • Батальон элита: кто, где и зачем живет свою лучшую жизнь во время войны? – на эти вопросы ответил глава отдела журналистских расследований УП Михаил Ткач.
  • Ресурсная сделка: ограбление или выгода?
  • Потери недели: на фронте погиб второй сын писательницы Светланы Поваляевой, в Киеве – семья журналистки и хирурга.

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