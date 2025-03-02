Перепалка Зеленского и Трампа, США покидают Европу, ресурсной сделке конец? Новый выпуск УП неделя
Воскресенье, 2 марта 2025, 20:49
Смотрите в новом выпуске:
- Дипломатическая катастрофа в Овальном кабинете. Что дальше с украинско-американскими отношениями? Об этом поговорили с редактором "Европейской правды" Сергеем Сидоренко.
- Батальон элита: кто, где и зачем живет свою лучшую жизнь во время войны? – на эти вопросы ответил глава отдела журналистских расследований УП Михаил Ткач.
- Ресурсная сделка: ограбление или выгода?
- Потери недели: на фронте погиб второй сын писательницы Светланы Поваляевой, в Киеве – семья журналистки и хирурга.