Зеленский встретился с королем Чарльзом
Воскресенье, 2 марта 2025, 21:21
Король Великобритании Чарльз III в воскресенье вечером встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Источник: королевская семья в соцсети Х
Дословно: "Сегодня вечером его величество король принял президента Украины Владимира Зеленского в Сандрингемском дворце".
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Детали: В посте опубликовано фото короля Чарльза и Зеленского.
Пресс-служба украинского президента пока не сообщала о встрече.
Ранее в воскресенье Зеленский принял участие в международном саммите, организованном премьером Великобритании Киром Стармером, по Украине и европейской безопасности.