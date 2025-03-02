Зеленский встретился с королем Чарльзом

Зеленский и король Чарльз ІІІ, фото: королевская семья в соцсети Х

Король Великобритании Чарльз III в воскресенье вечером встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: королевская семья в соцсети Х

Дословно: "Сегодня вечером его величество король принял президента Украины Владимира Зеленского в Сандрингемском дворце".

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Детали: В посте опубликовано фото короля Чарльза и Зеленского.

Пресс-служба украинского президента пока не сообщала о встрече.

Ранее в воскресенье Зеленский принял участие в международном саммите, организованном премьером Великобритании Киром Стармером, по Украине и европейской безопасности.