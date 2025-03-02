У Зеленского подвели итоги саммита: Рассматривается привлечение механизмов Североатлантического договора

участники саммита в Лондоне, фото с сайта президента Украины

На посвященном Украине и европейской безопасности саммите в Лондоне участники пришли к четкой позиции, что основой потенциального перемирия обязательно должны быть сильные гарантии безопасности, среди них рассматривают возможность привлечения механизмов Североатлантического договора.

Источник: пресс-служба президента в воскресенье вечером по итогам саммита

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Дословно: "Лидеры обсудили продолжение финансовой поддержки украинской оборонной промышленности, включая инвестиции во внутреннее производство оружия, а также увеличение финансирования оборонной промышленности Европы.

Решение о санкциях против России, включая замороженные российские активы, будут оставаться на столе, пока не будет установлен устойчивый мир.

Кроме того, есть четкая позиция, что основой потенциального перемирия обязательно должны быть сильные гарантии безопасности. В частности, рассматривают возможность привлечения механизмов Североатлантического договора как одной из гарантий безопасности и усиления украинской армии.

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Начало перемирия должно начаться с обмена пленными и возвращения детей. Это шаг, который продемонстрирует истинное намерение России относительно мира".

Детали: Также лидеры обсудили важность роли США для обеспечения достаточной поддержки и совместной работы ради окончания войны и трансатлантического единства.

"Будет продолжаться разработка конкретного плана на основе предложений Франции и Великобритании. Следующая встреча европейских лидеров состоится уже в ближайшее время, на ней будет представлен новый усиленный оборонный план для Европы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на саммит в Лондоне собрались 18 глав государств и правительств и руководители международных институтов.

Участие в обсуждении приняли: президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Испании Педро Санчес, премьер-министр Нидерландов Дик Схооф, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, премьер-министр Польши Дональд Туск, премьер-министр Чехии Петр Фиала, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Антониу Кошта, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, в. а. президента Румынии Илие Болоян и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.