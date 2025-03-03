Зеленский об отношениях с США: Они остаются прочными, поддержка будет продолжаться

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что партнерские отношения между Киевом и Вашингтоном остаются крепкими, а поддержка Украины со стороны США будет продолжаться.

Источник: Зеленского в интервью британским журналистам в аэропорту Станстеда

Детали: Президент подчеркнул, что с начала полномасштабного вторжения России Соединенные Штаты стали партнером Украины.

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Прямая речь: "Я считаю, что партнерские отношения между Украиной и Соединенными Штатами Америки являются достаточно прочными. Так, с самого начала полномасштабного вторжения, они, наверное, были самыми сильными, ведь до этого такого уровня поддержки от Соединенных Штатов, как после начала полномасштабного вторжения, не было.

Я уверен, что наше сотрудничество продолжится, поскольку это больше, чем просто отношения в определенный момент времени. Неудача Украины – это не просто проблема одной страны, а также неудача Европы и Соединенных Штатов".

Детали: По словам Зеленского, если бы мировое сообщество еще десять лет назад активно противостояло агрессии РФ и не позволило Кремлю расширять оккупацию украинских территорий, это могло бы стать "сильным превентивным сигналом, который предотвратил бы полномасштабное вторжение".

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"Я считаю, что мы все заинтересованы в том, чтобы не дать Путину возможности победить", – подчеркнул Зеленский.