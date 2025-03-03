Зеленский: В ближайшие недели станет понятно, как будет усилена Украина

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна имеет договоренности с европейскими партнерами по усилению безопасности. В ближайшие недели состоится ряд встреч, которые дадут более четкое видение будущей поддержки Украины.

Источник: интервью Зеленского британским журналистам в аэропорту Станстеда

Детали: По словам главы государства, Украина активно работает с европейскими партнерами над вопросом безопасности. Уже достигнут ряд важных договоренностей, однако они не афишируются, поскольку впереди запланировано много встреч.

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Прямая речь: "Мы сегодня много об этом говорили и имеем договоренности среди европейских коллег. Мы не афишируем, потому что впереди будет большое количество встреч. В ближайшие недели, я думаю, будет более понятное видение, как может быть усилена Украина", – заявил Зеленский.

Детали: По словам президента, Украина видит теоретическую поддержку относительно военного контингента серьезного количества стран.

"Я пока не готов говорить обо всех странах, потому что придет время, они сами о себе скажут, но это важно, что мы это обсудим. Это важно, что мы получили поддержку не только Франции и Британии, это очень серьезный сигнал", – отметил Зеленский.

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Говоря о плане Британии и Франции, он подчеркнул, что "сегодня опять-таки еще рано говорить".

"Я не хочу просто говорить о некоторых деталях, пока под этим нет подписей партнеров", – подчеркнул президент.