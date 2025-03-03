Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов

Зеленский: В ближайшие недели станет понятно, как будет усилена Украина

Иван ДьяконовПонедельник, 3 марта 2025, 01:18
Зеленский: В ближайшие недели станет понятно, как будет усилена Украина
Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна имеет договоренности с европейскими партнерами по усилению безопасности. В ближайшие недели состоится ряд встреч, которые дадут более четкое видение будущей поддержки Украины.

Источник: интервью Зеленского британским журналистам в аэропорту Станстеда

Детали: По словам главы государства, Украина активно работает с европейскими партнерами над вопросом безопасности. Уже достигнут ряд важных договоренностей, однако они не афишируются, поскольку впереди запланировано много встреч.

Реклама:

Прямая речь: "Мы сегодня много об этом говорили и имеем договоренности среди европейских коллег. Мы не афишируем, потому что впереди будет большое количество встреч. В ближайшие недели, я думаю, будет более понятное видение, как может быть усилена Украина", – заявил Зеленский.

Детали: По словам президента, Украина видит теоретическую поддержку относительно военного контингента серьезного количества стран.

"Я пока не готов говорить обо всех странах, потому что придет время, они сами о себе скажут, но это важно, что мы это обсудим. Это важно, что мы получили поддержку не только Франции и Британии, это очень серьезный сигнал", – отметил Зеленский.

РЕКЛАМА:

Говоря о плане Британии и Франции, он подчеркнул, что "сегодня опять-таки еще рано говорить". 

"Я не хочу просто говорить о некоторых деталях, пока под этим нет подписей партнеров", – подчеркнул президент.

Зеленскийгарантии безопасностипомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Оскар-2025: победит ли украинский фильм "Фарфоровая война"? Следите в прямом эфире
Зеленский: Менять меня будет непросто, но я меняюсь на НАТО
Зеленский: До окончания войны еще долгий путь, территориальных уступок не будет
Макрон и Стармер предлагают перемирие в Украине на месяц "в воздухе, на море и в энергетике"
Зеленский встретился с королем Чарльзом
В Лондоне завершился саммит по вопросам безопасности
Все новости...
Зеленский
Зеленский: До окончания войны еще долгий путь, территориальных уступок не будет
Макрон и Стармер предлагают перемирие в Украине на месяц "в воздухе, на море и в энергетике"
Зеленский: Мы готовы подписать соглашение о полезных ископаемых с США
Последние новости
02:00
Оскар-2025: победит ли украинский фильм "Фарфоровая война"? Следите в прямом эфире
01:50
Зеленский: Менять меня будет непросто, но я меняюсь на НАТО
01:18
Зеленский: В ближайшие недели станет понятно, как будет усилена Украина
00:54
Зеленский об отношениях с США: Они остаются прочными, поддержка будет продолжаться
00:53
Норвежец Линдвик стал чемпионом мира в прыжках с трамплина
00:50
Нужны линейка, дрон и лодка: полярники показали, как измеряют китов в океане
00:29
Зеленский: До окончания войны еще долгий путь, территориальных уступок не будет
23:59
обновлено, видео"Шахед" попал в многоэтажку в центре Харькова, 8 пострадавших
23:53
Трамп объявил о создании крипторезерва США, рынок отреагировал ростом
23:36
Макрон и Стармер предлагают перемирие в Украине на месяц "в воздухе, на море и в энергетике"
Все новости...
Реклама:
Реклама: