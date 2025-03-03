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Россияне продвинулись на Харьковщине, Донетчине и в Курской области России – DeepState

Иван ДьяконовПонедельник, 3 марта 2025, 04:01
Россияне продвинулись на Харьковщине, Донетчине и в Курской области России – DeepState
Карта: DeepState

В ночь на 3 марта аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских войск на Харьковщине, Донетчине и в Курской области России.

Источник: DeepState

Детали: По информации DeepState, российские войска продвинулись в Песчаном в Донецкой области, у Погребовки Курской области, Надежды и Загрызово в Харьковской области.

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Предыстория:

  • Накануне DeepState сообщили, что ситуация в Курской области России для украинских сил обороны продолжает обостряться. Российские войска сосредоточили усилия на огневом контроле логистических путей ВСУ. Однако, с украинской стороны не было принято достаточных мер для противодействия этой угрозе.

оккупациявойнароссийско-украинская война
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