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Министр финансов США: Соглашение по украинским ископаемым пока не обсуждается

Иван ДьяконовПонедельник, 3 марта 2025, 04:41
Министр финансов США: Соглашение по украинским ископаемым пока не обсуждается
Скотт Бессент. Фото: Скриншот

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что соглашение о доступе к редкоземельным ископаемым Украины пока не находится на повестке дня.

Источник: Бессент в интервью программы Face the Nation на телеканале CBS

Прямая речь: "Я не знаю, о чем думал президент Зеленский. В понедельник у нас был президент Франции Эммануэль Макрон – замечательная встреча. В четверг у нас был премьер-министр (Великобритании – ред.) Кир Стармер – фантастическая встреча. Все они поддержали ход мирного соглашения".

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Детали: По словам Бессента, Зеленский должен был подписать экономическое соглашение, которое могло бы углубить сотрудничество между двумя странами, однако этого не произошло.

"Все, что нужно было сделать Зеленскому – это прийти и подписать это экономическое соглашение, тем самым еще раз подтвердив полное единство между украинским и американским народами. Но он решил разрушить все это", – заявил Бессент.

На вопрос о том, продолжаются ли переговоры по соглашению, Бессент ответил, что "пока нет".

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Предыстория: 

переговорыСШАУкраинапомощь Украине
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