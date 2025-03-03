Министр финансов США: Соглашение по украинским ископаемым пока не обсуждается
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что соглашение о доступе к редкоземельным ископаемым Украины пока не находится на повестке дня.
Источник: Бессент в интервью программы Face the Nation на телеканале CBS
Прямая речь: "Я не знаю, о чем думал президент Зеленский. В понедельник у нас был президент Франции Эммануэль Макрон – замечательная встреча. В четверг у нас был премьер-министр (Великобритании – ред.) Кир Стармер – фантастическая встреча. Все они поддержали ход мирного соглашения".
Детали: По словам Бессента, Зеленский должен был подписать экономическое соглашение, которое могло бы углубить сотрудничество между двумя странами, однако этого не произошло.
"Все, что нужно было сделать Зеленскому – это прийти и подписать это экономическое соглашение, тем самым еще раз подтвердив полное единство между украинским и американским народами. Но он решил разрушить все это", – заявил Бессент.
На вопрос о том, продолжаются ли переговоры по соглашению, Бессент ответил, что "пока нет".
Предыстория:
- Украинский президент Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом в пятницу после ссоры с Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский президент "пренебрег" Соединенные Штаты, и что Зеленский "не готов к миру".
- Советник президента США по национальной безопасности Майк Волц заявил, что "не понятно, действительно ли Зеленский хочет остановить боевые действия. Он вошел одетый не так, чтобы решать такие вопросы".
- Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон готов возобновить взаимодействие, как только Украина будет готова к миру.
- Зеленский в комментарии журналистам заявил, что Украина готова подписать соглашение о полезных ископаемых с Соединенными Штатами.